Экс-футболист «Спартака» выбрал фаворита матча с ЦСКА

Бывший футболист Денис Бояринцев заявил на YouTube-канале «Спартак Шоу», что у московских «Спартака» и ЦСКА равные шансы на победу в матче финала Пути регионов Кубка России.

«Никакой легкой прогулки не будет. Это будет полный стадион, который даст определенную мотивацию. Да, у армейцев сейчас действительно провальная весна, «Спартак» чуть получше, но тоже лихорадит. Никому в этом матче не могу отдать преимущество. Шансы 50 на 50», — сказал Бояринцев.

Встреча состоится 6 мая. Команды выйдут на поле в 20:00 по московскому времени.

4 мая московский ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов.

Челестини был назначен главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. Подписанный с ним контракт рассчитан на два года — до 30 июня 2027 года, с возможностью продления еще на один сезон.