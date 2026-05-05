Экс-футболист «Спартака» выбрал фаворита матча с ЦСКА

Бывший футболист Денис Бояринцев заявил на YouTube-канале «Спартак Шоу», что у московских «Спартака» и ЦСКА равные шансы на победу в матче финала Пути регионов Кубка России.
Встреча состоится 6 мая. Команды выйдут на поле в 20:00 по московскому времени.
4 мая московский ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов.
Челестини был назначен главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. Подписанный с ним контракт рассчитан на два года — до 30 июня 2027 года, с возможностью продления еще на один сезон.