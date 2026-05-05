«Реал» может возглавить экс-тренер «Спартака»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери включен в шорт‑лист мадридского «Реала».

54‑летний Эмери возглавил «Астон Виллу» осенью 2022 года; его текущее соглашение с английским клубом действует до 2029 года.

«Астон Вилла» занимает пятую строчку в турнирной таблице Английской премьер‑лиги, набрав 58 очков в 35 матчах. Клуб также продолжает выступления в еврокубках: в полуфинале Лиги Европы «Астон Вилла» встречается с «Ноттингемом», первый матч завершился поражением «Виллы» со счетом 0:1. Ответная встреча запланирована на 7 мая

В своей тренерской карьере Эмери ранее работал в чемпионате Испании, возглавляя «Альмерию», «Валенсию», «Севилью» и «Вильярреал».

Также он руководил «Спартаком», «ПСЖ» и «Арсеналом». Красно-белых Эмери тренировал с июля по ноябрь 2012 года.