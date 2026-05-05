Мбаппе может покинуть «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе недоволен поведением нескольких партнеров по команде, утверждает журналист Франсуа Галлардо в соцсетях.

По информации источника, прежде всего, обострился конфликт Мбаппе и Винисиуса, о котором испанские СМИ сообщали в ноябре. При этом Мбаппе не чувствует поддержки партнеров по команде.

Летом мать Мбаппе Файза Ламари, которая ведет дела сына, может поставить руководству «Реала» ультиматум: либо Винисиус покинет команду, либо уйдет ее сын.

В текущем сезоне 27‑летний Мбаппе провел за «Реал» 41 матч и забил 41 гол. Он лучший бомбардир команды в Ла Лиге и в Лиге чемпионов.