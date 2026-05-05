Появились подробности по возможному трансферу одной из звёзд «Ньюкасла» в «Баварию»

«Бавария» проявляет интерес к нападающему «Ньюкасла» Энтони Гордону, сообщает Sky Sport.

По данным источника, мюнхенский клуб готов предложить 25-летнему футболисту контракт сроком на пять лет с улучшенными финансовыми условиями. При этом «Ньюкасл Юнайтед» оценивает игрока примерно в € 90 млн, хотя «Бавария» рассчитывает добиться снижения суммы потенциального трансфера.

Отмечается, что продажа Гордона может помочь «Ньюкаслу» соответствовать правилам АПЛ, связанным с прибылью и финансовой устойчивостью. Сам футболист, как утверждается, не против продолжить карьеру в чемпионате Германии.

В нынешнем сезоне АПЛ Гордон входит в тройку лучших бомбардиров «Ньюкасла Юнайтед». На его счету шесть голов и две результативные передачи в 26 матчах.