РПЛ объявила имена претендентов на звание лучшего тренера апреля

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги объявила имена специалистов, претендующих на награду лучшему тренеру по итогам апреля.

Так, за приз поборются Мурад Мусаев из «Краснодара» (пять матчей, 11 очков), Сергей Семак из «Зенита» (пять матчей, 11 очков), Хуан Карседо из «Спартака» (пять матчей, 10 очков), Франк Артига из «Рубина» (пять матчей, 9 очков) и Игорь Осинькин из «Сочи» (пять матчей, 9 очков).

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 60 очков. На втором месте располагается санкт-петербургский «Зенит» (62), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (50).