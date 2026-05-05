Соболева обвинили в эгоизме

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» АЛЕКСАНДРОМ БЛАГОРАЗУМОВЫМ прокомментировал выступление нападающего «Зенита» Александра Соболева в чемпионате России.

© ФК «Зенит»

– У Соболева 9 мячей за 28 туров РПЛ – это провал для полноценного второго сезона в «Зените» или приемлемый результат?

– Это приемлемый результат для его уровня, а для «Зенита» нет, потому что бомбардир должен забивать по двадцать голов в нашем чемпионате. Уровень Соболева – борьба за еврокубки в какой-то команде, но он точно не самый лучший форвард в лиге в целом и в «Зените», в частности.

Он деревянный - как многие говорят - и это правда. У него страдают качества и передач, и приема мяча. То что он может забивать – есть у него такое, но вот возьмем последнюю игру с ЦСКА. Когда Глушенков палил по воротам, Соболев все время матерился, негативно к этому относился, потому что у него у самого малое количество забитых мячй.

Как только он забил сам, сразу стал счастливым, и если кто-то другой бил по воротам, то у него настроение уже нормальное. То есть даже по этому эпизоду видно, что человек – эгоист, готов сыграть только, когда у него идет игра и когда он голы забивает, а если что-то идет не так, то винит в этом других. Это неправильно. Вот вам характеристика Соболева, что я вижу, по крайней мере.

После 28 туров «Зенит» набрал 62 очка и занимает второе место в РПЛ. Лидирует «Краснодар» (63). До конца чемпионата России командам осталось провести по две игры.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2025 года. После его прихода «Зенит» не выиграл ни одного турнира.