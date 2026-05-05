Экс-игрок «Спартака» поделился историями о Соболеве и Глушенкове

«Глушенков вышел с ленцой, не побежал в прессинг – и получил в раздевалке. По-отечески приложил руку русский парень. Он по-прежнему играет в «Спартаке». Бакалюк о Максиме
Бывший футболист «Спартака» Никита Бакалюк поделился историями об Александре Соболеве и Максиме Глушенкове, которые ныне выступают за «Зенит».
Бакалюк провел один матч за красно-белых в РПЛ в сезоне-2019/20.
– Ты застал Соболева. Каким он приехал в «Спартак»?
– Саню под крыло взял не только Джикия, но и Мирзов с Гулиевым.
Лидеры снисходительно относились к его промахам. Соболев неуклюжий, и когда не справлялся с каким-то упражнением в зале, над ним угорали – но не ругали.
– Соболев теперь в «Зените» вместе с Глушенковым, который ты тоже помнишь по «Спартаку». Уже тогда Максим был дерзким?
– Ага. Даже есть история.
Тедеско как-то решил выпустить Глушенкова на замену. Тот вышел – с ленцой. В одном моменте ему показалось, что партнер – соотечественник – отдал передачу не туда. Мяч мы потеряли.
Надо было бежать в прессинг, а Глушенков этого не сделал. И в итоге получил от команды в раздевалке.
– Словесно?
– Не только. За то, что начал огрызаться.
По-отечески приложил руку русский парень, который, по мнению Максима, отдал ему неточный пас. Имени не назову: он по-прежнему играет в «Спартаке», – сказал Никита Бакалюк.
