Тренер "Зенита" назвал фаворита Лиги чемпионов

Тимощук считает "Баварию" фаворитом на победу в Лиге чемпионов
Германская "Бавария" должна выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Такое мнение ТАСС высказал победитель турнира в составе "Баварии" Анатолий Тимощук, который сейчас является помощником главного тренера петербургского "Зенита".
Ранее ТАСС сообщал, что "Бавария" в первом полуфинале Лиги чемпионов на выезде проиграла французскому ПСЖ со счетом 4:5. Ответная встреча пройдет 6 мая.
"Я ставлю на "Баварию", болею за них. В последнем матче чемпионата сыграли 3:3. Что касается первого полуфинала с ПСЖ, то игра была очень хорошей, - сказал Тимощук. - Но я считаю, что команды такого уровня, как "Бавария" и ПСЖ, не могут так плохо играть в обороне и пропускать по четыре-пять мячей".