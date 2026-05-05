Тренер "Зенита" назвал фаворита Лиги чемпионов

Германская "Бавария" должна выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Такое мнение ТАСС высказал победитель турнира в составе "Баварии" Анатолий Тимощук, который сейчас является помощником главного тренера петербургского "Зенита".

Ранее ТАСС сообщал, что "Бавария" в первом полуфинале Лиги чемпионов на выезде проиграла французскому ПСЖ со счетом 4:5. Ответная встреча пройдет 6 мая.