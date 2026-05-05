«Манчестер Сити» договорился о новом контракте с полузащитником

Английский «Манчестер Сити» согласовал условия нового контракта с полузащитником Филипом Фоденом, сообщает журналист The Athletic и инсайдер Дэвид Орнштейн в социальной сети X. По данным источника, новая сделка будет рассчитана до 2030 года.

Фоден — воспитанник системы «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провёл 46 матчей с учётом всех турниров, забил 10 голов и сделал пять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фодена в € 80 млн.

«Горожане» по состоянию на сегодняшний день занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять очков.