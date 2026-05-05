Объявлена бригада арбитров матча "Краснодар" - "Динамо"

Объявлена бригада арбитров, которая обслужит матч Кубка России "Краснодар" - "Динамо"

Объявлена бригада арбитров, которая обслужит матч финала Пути РПЛ Кубка России.

Российский футбольный союз на официальных ресурсах объявил бригаду арбитров, которая будет работать на матче финала Пути РПЛ Кубка России "Краснодар" - "Динамо".

Главный арбитр: Артем Чистяков;

Помощники арбитра: Андрей Образко, Алексей Ширяев;

Резервный судья: Андрей Прокопов;

ВАР: Артур Федоров;

АВАР: Василий Казарцев.

Ответная встреча финала Пути РПЛ Кубка России "Краснодар" - "Динамо" состоится в четверг, 7 мая, стартовый свисток запланирован на 20:30 по московскому времени. Первая встреча команд завершилась безголевой ничьей.

