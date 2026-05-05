Объявлена бригада арбитров матча "Краснодар" - "Динамо"

Российский футбольный союз на официальных ресурсах объявил бригаду арбитров, которая будет работать на матче финала Пути РПЛ Кубка России "Краснодар" - "Динамо".

Главный арбитр: Артем Чистяков;

Помощники арбитра: Андрей Образко, Алексей Ширяев;

Резервный судья: Андрей Прокопов;

ВАР: Артур Федоров;

АВАР: Василий Казарцев.

Ответная встреча финала Пути РПЛ Кубка России "Краснодар" - "Динамо" состоится в четверг, 7 мая, стартовый свисток запланирован на 20:30 по московскому времени. Первая встреча команд завершилась безголевой ничьей.