Журова прокомментировала ситуацию с допинг-пробой игрока «Спартака»

Депутат Журова о допинге Заболотного: «Легкая невнимательность может привести к серьезным последствиям. Хорошо, что ситуация не скрывается»
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ситуацию с положительной допинг-пробой форварда «Спартака» Антона Заболотного.
Ранее стало известно, что Заболотный сдал положительную допинг-пробу. Игрок получил временное отстранение, но 30 апреля оно было снято. Решение о возможных санкциях будет принято после завершения сезона.
«Хорошо, что эта ситуация не скрывается. Но спортсмен такого уровня не имеет права приобретать препараты таким образом, даже если у него закончились лекарства. При таком солидном контракте Заболотный же должен понимать, к чему это может привести. И такая легкая невнимательность может привести к серьезным последствиям. И есть же специальный сайт, на котором можно проверить все лекарства на предмет наличия запрещенных веществ. И спортсменам в таких ситуациях надо обязательно сохранять упаковку или на всякий случай оставлять одну таблетку в упаковке. На тот случай, чтобы ты потом мог доказать, что в твоих действиях не было злого умысла и запрещенное вещество случайно попало в твой организм. И чтобы у тебя была возможность защититься [в судебной инстанции]», – сказала Журова.
