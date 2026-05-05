Мостовой готов стать тренером ЦСКА

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что готов стать тренером столичного ЦСКА, передает Sport24.

«Согласился бы я возглавить ЦСКА? Парадокс в том, что у меня нет лицензии главного тренера. Но я бы согласился даже просто войти в штаб, если бы это был футбольный человек», — сказал Мостовой.

4 мая московский ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов.

Челестини был назначен главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. Подписанный с ним контракт рассчитан на два года — до 30 июня 2027 года, с возможностью продления еще на один сезон.

После 28 туров РПЛ армейцы набрали 45 очков и занимают шестое место. 6 мая команду ждет финал Пути регионов Кубка России против «Спартака».