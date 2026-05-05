В руководстве "Крыльев Советов" назвали главную цель команды

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев назвал цель команды на оставшуюся часть сезона.

© Rusfootball

По словам Яковлева, задача команды - остаться в РПЛ без стыковых матчей.

- У нас сейчас основная задача все-таки остаться в Премьер-лиге без стыковых матчей. Уже напрямую мы 100% не вылетаем, - приводит слова Яковлева "Вести".

По итогам 28 сыгранных туров самарские "Крылья Советов" располагаются на 11 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками в своем активе. В 29 туре Российской Премьер-Лиги самарцы сыграют на выезде с "Оренбургом".