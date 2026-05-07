Мбаппе сравнили с MVP НБА

Защитник «Барселоны» Гарсия сравнил Мбаппе с MVP НБА Шеем Гилджес-Александером

25-летний испанский защитник «Барселоны» Эрик Гарсия сравнил нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе с 27-летним канадским защитником Шеем Гилджес-Александером, выступающим за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер».

— Мог бы ты назвать футболиста и сравнить его с кем-то из игроков НБА?

Мбаппе — Шей [Гилджес-Александер].

— Почему?

— Я не буду говорить (смеётся), — приводит слова Гарсии аккаунт ESPN FC в социальной сети Х.

Шей, получивший награду самого ценного игрока (MVP) в 2025 году, часто подвергается критике за большое количество штрафных бросков, которые получает после фолов на себе, дорисовывая нарушения.

