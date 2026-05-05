Сычев назвал пять лучших игроков РПЛ

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев назвал пятерку лучших футболистов в нынешнем сезоне в РПЛ.

«Кордоба, Сперцян, Вендел, Батраков и Кисляк. Я всё-таки приверженец того, что кто больше решает и приносит очков, влияет на команду, тот и лучший. Поэтому для меня абсолютно лучший – Кордоба», – сказал Сычёв.

Кордоба – лучший бомбардир в истории «Краснодара». В составе «быков» нападающий играет с лета 2021 года. Контракт Кордобы с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2027.

На счету форварда 16 мячей в 26 встречах РПЛ-2025/26. Сейчас он возглавляет таблицу лучших бомбардиров РПЛ.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 10 млн евро.

После 28 туров РПЛ «Краснодар» занимает 1-е место, набрав 63 очка. Следом за ним идет питерский «Зенит» (62). Тройку лидеров замыкает столичный «Локомотив» (50).