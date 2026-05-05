«Атлетико» пожаловался в УЕФА на фейерверки возле отеля

Фанаты «Арсенала» мешали спать игрокам «Атлетико» перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов.

Ответная встреча команд пройдет сегодня в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени. В первом матче команды сыграли вничью (1:1).

Как передает Marca, ночью группа фанатов «Арсенала» запускала фейерверки возле отеля, где остановился «Атлетико», чем разбудила некоторых игроков и представителей штаба. Мадридский клуб сообщил об инциденте в УЕФА, выразив недовольство тем, что нарушители смогли беспрепятственно подобраться к отелю.