«Атлетико» пожаловался в УЕФА на фейерверки возле отеля

Фанаты «Арсенала» ночью запускали фейерверки возле отеля «Атлетико» перед ответным матчем ЛЧ. Мадридцы пожаловались в УЕФА
Фанаты «Арсенала» мешали спать игрокам «Атлетико» перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов.
Ответная встреча команд пройдет сегодня в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени. В первом матче команды сыграли вничью (1:1).
Как передает Marca, ночью группа фанатов «Арсенала» запускала фейерверки возле отеля, где остановился «Атлетико», чем разбудила некоторых игроков и представителей штаба. Мадридский клуб сообщил об инциденте в УЕФА, выразив недовольство тем, что нарушители смогли беспрепятственно подобраться к отелю.
