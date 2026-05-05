Семин отметил падение уровня судейства в РПЛ

Семин о судействе в РПЛ: «После внедрения ВАР его уровень стал ниже. Чиркнет мяч по пальцу, даже не меняя направления, а пенальти назначается – что это такое?»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что введение ВАР привело к падению уровня судейства в России.
«Не надо обращать внимания на разговоры о том, кому благоволят судьи – «Краснодару» или «Зениту». Я вообще не могу понять, кому они благоволят, они явно делают много ошибок. Многие пенальти не совсем очевидны. Но я не вижу, чтобы кому-то из команд отдавалось предпочтение. На мой взгляд, все назначаемые одиннадцатиметровые должны быть явными и понятными для зрителей на трибунах. А то что это такое: чиркнет мяч по пальцу, мяч даже не изменяет направления полета, а пенальти назначается. В некоторых действиях судей нет никакой логики. И хотя я был за введение ВАР, после внедрения этой системы уровень судейства в нашем футболе стал ниже», – сказал Семин.
