Нападающий «Манчестер Юнайтед» пропустит оставшиеся матчи сезона

Форвард «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья пропустит оставшиеся матчи сезона по договоренности с Бразильской футбольной конфедерацией (CBF).

Как сообщает ESPN Brasil, в последнее время Кунья испытывает боли в приводящей мышце бедра и играл с дискомфортом в матче с «Ливерпулем» (3:2). CBF попросила «МЮ» предоставить Матеусу отдых в трех оставшихся матчах сезона, чтобы позволить игроку полностью восстановиться и избежать рисков в преддверии чемпионата мира. При этом CBF и сам Кунья, как утверждается, отрицают наличие договоренностей с «Манчестер Юнайтед».

В оставшихся матчах сезона «МЮ» сыграет против «Сандерленда», «Ноттингем Форест» и «Брайтона».