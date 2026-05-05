Нападающий «Манчестер Юнайтед» пропустит оставшиеся матчи сезона

CBF попросила «МЮ» дать Кунье отдых в оставшихся матчах сезона. У форварда проблемы с приводящей мышцей бедра (ESPN Brasil)
Форвард «Манчестер Юнайтед» Матеус Кунья пропустит оставшиеся матчи сезона по договоренности с Бразильской футбольной конфедерацией (CBF).
Как сообщает ESPN Brasil, в последнее время Кунья испытывает боли в приводящей мышце бедра и играл с дискомфортом в матче с «Ливерпулем» (3:2). CBF попросила «МЮ» предоставить Матеусу отдых в трех оставшихся матчах сезона, чтобы позволить игроку полностью восстановиться и избежать рисков в преддверии чемпионата мира. При этом CBF и сам Кунья, как утверждается, отрицают наличие договоренностей с «Манчестер Юнайтед».
В оставшихся матчах сезона «МЮ» сыграет против «Сандерленда», «Ноттингем Форест» и «Брайтона».
