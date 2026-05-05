Федорищев оценил слухи о том, что «Акрон» может прекратить существование

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в разговоре с «Матч ТВ» опроверг информацию о том, что тольяттинский «Акрон» может прекратить существование в случае вылета из МИР РПЛ.

Ранее нападающий «Акрона» Артем Дзюба допустил, что клуб может прекратить существование в случае вылета из РПЛ.

— Были новости, что если «Акрон» вылетит, то клуб может прекратить существование. Подтверждено ли финансирование команды на следующий сезон?

— Из того, как вы говорите и как это слышится — конечно же, нет. Команда хоть и молодая, но она устойчивая. Здесь не вопрос вылета, не вопрос сиюминутных решений. Это команда уже стала уверенной, и у нее будет больше будущее, — сказал Федорищев «Матч ТВ».

«Акрон» с 27 очками занимает 12‑е место в таблице чемпионата России. В оставшихся матчах тольяттинский клуб сыграет с «Ростовом» (11 мая) и «Крыльями Советов» (17 мая). Команда может оказаться в стыковых матчах за право играть в РПЛ в следующем сезоне, эти игры запланированы на 20 и 23 мая.

