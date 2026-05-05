Болельщики "Реала" требуют ухода Мбаппе

Болельщики испанского "Реала" создали петицию, в которой обратились к руководству футбольного клуба с требованием, чтобы французский форвард Килиан Мбаппе покинул команду.

По информации портала Actu Foot, за 1 час петиция набрала более 70 тыс. подписей. На данный момент ее подписали более 142 тыс. человек.

Ранее газета L'Equipe сообщала, что у Мбаппе испортились отношения с футболистами команды. По информации газеты, многие игроки "Реала" считают, что француз пользуется особыми привилегиями в клубе.

Мбаппе 27 лет, он выступает за "Реал" с 2024 года. В прошлом сезоне нападающий провел 41 матч в разных турнирах, забив 41 гол и отдав 6 передач. В текущем сезоне на счету нападающего 41 гол и 6 голевых передач в 41 игре. Вместе с "Реалом" Мбаппе стал обладателем Суперкубка Испании и победителем Межконтинентального кубка. В составе сборной Франции он стал чемпионом мира, а также победил в Лиге наций.