ЭСК рассмотрит отмену гола Кордобы в матче с «Акроном»

ЭСК рассмотрит эпизод в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Краснодар», в котором судья Евгений Буланов отменил гол нападающего «Краснодара» Джона Кордобы на 53-й минуте. Об этом сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Матч между «Краснодаром» и «Акроном» состоялся 3 мая. Встреча прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась победой чёрно-зелёных со счётом 1:0.

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» лидирует в чемпионате России, опережая идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на одно очко. Тольяттинский «Акрон» располагается на 12-м месте, набрав 27 очков.