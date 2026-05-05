Почетный президент «Баварии» из-за суеверий не летал в Париж на игру с ПСЖ

Хенесс из-за суеверий не летал в Париж на игру с «ПСЖ»: «Мы с Румменигге еще не были на выездных матчах. Нам сказали: «Будет плохо, если вы полетите, и «Бавария» проиграет»
Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал, что не полетел в Париж на игру с «ПСЖ» из-за суеверий.
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Бавария» уступила «ПСЖ» со счетом 4:5. Ответная игра в Мюнхене пройдет в среду.
«Отчасти это было связано с суевериями. Честно говоря, я хотел прилететь в Париж, но мы с Карлом-Хайнцем [Румменигге] пока не были ни на одном выездном матче. И тогда ребята сказали: «Будет плохо, если вы сейчас полетите с нами, и мы проиграем». Так что я не хотел сглазить», – сказал Хенесс в интервью DAZN.
