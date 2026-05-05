Тихонов поделился мнением о предстоящем матче "Зенит" - "Сочи"

Бывший российский футболист Андрей Тихонов поделился мнением о предстоящем матче 29-го тура РПЛ "Зенит" - "Сочи".

У "Сочи" есть последний шанс обыграть "Зенит" и, возможно, зацепиться за РПЛ. "Сочи" не едет туда туристами и мальчиками для битья. У них остался последний шанс. "Зенит" мастеровитее, но это одна игра! Дело случая", - сказал Тихонов.

"Сочи" встретися с "Зенитом" в это воскременье, 10 мая. Матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и начнется в 15:00 по петербургскому времени.

Сочинцы набрали 21 очко и занимают последнее 16-е место в турнирной таблице. За два тура до конца чемпионата команда Игоря Осинькина отстает от зоны стыков на три балла.