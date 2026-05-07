Игрок ЦСКА рассказал, как узнал об отставке Челестини

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, как узнал об отставке экс главного тренера армейцев Фабио Челестини.

«Я футболист, как и вы узнаю какие-то новости. Пришёл на тренировку, мне сказали, что тренера уволили. Пережил этот момент со всеми в раздевалке и пошёл тренироваться с другим тренером», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Об уходе Челестини ЦСКА объявил 4 мая. Армейский клуб и швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА был назначен Дмитрий Игдисамов, который провёл с командой на данный момент один матч — проигранный красно-синими финал Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:1).