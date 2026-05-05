Смолов поделился мнением о сумме, выплаченной Челестини при уходе из ЦСКА

Бывший нападающий «Краснодара», «Динамо» и «БроукБойз» Федор Смолов в новом выпуске «СМОЛ ФМ» поделился мнением о сумме, выплаченной Фабио Челестини при уходе из ЦСКА.

В понедельник армейцы объявили об отставке Челестини с поста главного тренера.

Дмитрий Егоров: «Случилось увольнение Челестини. Опоздал на пресс-конференцию, говорил какие-то общие слова, а потом со слезами на глазах заявил, что уходит. Уходит он за полмиллиона евро. Не так уж и много. Даже двушку в Москве не купишь».

Федор Смолов: «В Москве – вряд ли. Хотя нет. Это 40 миллионов где-то? Двушку в Москве можно купить, наверное. В доме, в котором я живу, – вряд ли».