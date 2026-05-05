Галактионов близок к назначению на пост тренера ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов близок к назначению на пост главного специалиста ЦСКА.

© ФК «Локомотив»

Наставник столичной команды провел переговоры с армейским клубом и презентовал свою концепцию развития ЦСКА. Решение окончательно не принято. Однако кандидатура Галактионова нравится человеку, который поддерживает ЦСКА финансово. Поэтому вероятность назначения тренера в армейский клуб высока.

Ранее ЦСКА объявил об уходе Фабио Челестини с поста главного специалиста команды.

Армейский клуб и 50‑летний швейцарский специалист расторгли контракт по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих назначен Дмитрий Игдисамов.

Челестини возглавил ЦСКА в июне 2025 года.

Галактионов возглавил «Локомотив» в конце 2022 года. В конце ноября 2025-го тренер пролонгировал соглашение - до лета 2028 года.

После 28 туров в Российской премьер-лиге (РПЛ) ЦСКА располагается на шестой позиции, набрав 45 очков. «Локомотив» замыкает тройку лидеров (50).