$75.4488.27

У Рюдигера в апреле произошел конфликт с партнером по «Реалу». Защитник извинился и пригласил команду с семьями на обед (The Athletic)

Sports.ru

У защитника «Реала» Антонио Рюдигера произошла стычка с партнером по команде.

В «Реале» произошел конфликт между двумя игроками
© Sports.ru

По информации The Athletic, в апреле немец повздорил с одним из футболистов основной команды в раздевалке на тренировочной базе «Реала», при этом инициатором конфликта выступил сам Рюдигер.

Впоследствии Рюдигер извинился за свое поведение. В прошлую пятницу он также пригласил на обед своих партнеров по команде вместе с их семьями.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости