Экс-тренер "Динамо" может вернуться в РПЛ

Бывший главный тренер московского "Динамо" может вернуться в РПЛ.

По данным источника, ЦСКА, находящийся в поиске нового главного тренера, вышел на представителей Сандро Шварца.

Сообщается, что по политическим причинам приоритет немецкого специалиста — работа на родине, однако и возвращение в Россию нынешним летом исключать нельзя.

Напомним, Шварц возглавлял московское "Динамо" с 2020 по 2022 год. Минувшей зимой 47-летний тренер покинул "Нью-Йорк Ред Буллз" и находится без клуба.