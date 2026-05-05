Тренер "Спартака" рассказал, в каком состоянии находится Маркиньос

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо рассказал о том, в каком состоянии находится полузащитник команды Маркиньос.

«Мы как раз-таки приберегли Маркиньоса в Самаре, чтобы он мог отдохнуть и восстановиться полностью, поэтому он готов, и он будет готов сыграть весь матч» - сказал Карседо.

Маркиньос не появился в стартовом составе «Спартака» в матче 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» 1 мая 2026 года из-за небольших проблем со здоровьем. Об этом сообщил главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо в эфире «Матч ТВ». Он пояснил, что клуб решил «немного приберечь» игрока, так как в команде достаточно квалифицированных футболистов. В этой игре победу одеражали «Крылья» со счётом 2:1

Маркиньос играет за красно-белых с августа 2024 года. Контракт подписан сроком на три года. В сезоне 2024/25 он играл под 8 номером, а в нынешнем сезоне под номером 10 По итогам прошлого сезона бразильский футболист вошёл в число 33 лучших игроков сезона РПЛ.

Всего за «Спартак» Маркиньос провёл 48 игр, в которых забил 5 голов.

Финальный матч Пути регионов Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА пройдёт 6 мая.