Губерниев прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к Галактионову

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о появившейся в СМИ информации о том, что в следующем сезоне ЦСКА может возглавить Михаил Галактионов.

С 2022 года Михаил Михайлович тренирует "Локомотив". По мнению Губерниева, на данный момент его назначение в ЦСКА невозможно.

"Что за ерунда? У него действующий контракт, уже "Локомотив" выступил с заявлением, мне кажется, на данный момент назначение Галактионова в ЦСКА невозможно. Не исключаю, что, если после сезона тренер уйдёт из "Локомотива", он может возглавить любую команду, хоть "ПСЖ", но это всё гипотетически", — отметил Губерниев в беседе с "Матч ТВ".

После 28 туров "Локомотив" с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и не сможет подняться выше. ЦСКА недавно расстался с главным тренером Фабио Челестини. С 45 очками команда занимает 6-е место в таблице и теоретически также может завершить сезон на третьей строчке.

В 29 туре "Локо" сыграет дома с "Балтикой", а ЦСКА проведёт выездную встречу с "Пари НН".