Гендиректор «Динамо» Мх допустил трансфер Кокорина

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал возможность перехода нападающего Александра Кокорина в команду.

© ФК "Арис"

«Нам бы хотелось пока выполнить свои задачи, а потом перейти уже к суперзадачам: к трансферам и так далее. Но возможность трансфера Кокорина в команду исключать не надо, а ответить уже сможем только после выполнения своих задач. Пока мыслей об этом трансфере нет» - высказался Газизов.

Российский нападающий Александр Кокорин покинет кипрский футбольный клуб «Арис» по окончании сезона 2025/2026. Об этом 4 мая 2026 года объявил генеральный директор клуба Павел Гогнидзе. Причины ухода По словам Гогнидзе, на решение повлияли несколько факторов: возраст игрока. Кокорину 35 лет, а клуб планирует омоложение состава в следующем сезоне, неудачный сезон. В 20 матчах во всех турнирах Кокорин не отметился ни голами, ни результативными передачами.

Кокорин выступал за клуб с 2022 года. Сначала его отдавали в аренду из «Фиорентины», а полноценным игроком команды он стал в 2024 году, подписав контракт в качестве свободного агента. Всего за «Арис» он провёл 112 официальных матчей, забил 33 гола и отдал 17 голевых передач. В дебютном сезоне (2022/2023) Кокорин помог команде впервые в истории стать чемпионом Кипра, забив 13 мячей в 29 играх.

По информации на 4 мая 2026 года, агент Тимофея Бердышев опроверг слухи о завершении карьеры футболиста. Он сообщил, что ведутся переговоры с клубами, которые проявляют интерес к Кокорину. Решение о продолжении карьеры будет принято ближе к июню, с учётом результатов сезона в России.