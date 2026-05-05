«Барселоне» интересен игрок «Ньюкасла»

«Барселона» «очень заинтересована» в крайнем нападающем «Ньюкасла» Энтони Гордоне. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, несмотря на интерес к 25-летнему футболисту, в каталонском клубе понимают, что стоимость потенциального трансфера будет очень высокой. Другим, «испанским» вариантом является выпусник академии «Барселоны» и крайний нападающий «Бетиса» Абде Эззалзули.

В нынешнем сезоне Гордон принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и пятью результативными передачами. Эззалзули провёл 39 матчей, где забил 13 голов и сделал 13 ассистов.