Защитник «Спартака» сравнил РПЛ и французскую Лигу 1

Защитник «Спартака» Кристофер Ву сравнил Мир Российскую Премьер-Лигу и французскую Лигу 1.

«Вижу, что в РПЛ команды поменьше внимания уделяют тактике, при этом футбол требует очень интенсивной физической работы. Здесь больше единоборств и стыков. И это касается матчей со всеми соперниками, включая тех, кто находится в конце таблицы», — приводит слова Ву официальный сайт клуба.

Кристофер Ву перешёл в московский «Спартак» из «Ренна» в сентябре 2025 года. За французский клуб футболист выступал с сентября 2022 года.

В нынешнем сезоне Ву провёл за «Спартак» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.