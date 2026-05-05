Робиньо из тюрьмы потребовал оштрафовать Неймара после инцидента с его сыном

Экс-нападающий «Реала», «Милана», «Манчестер Сити» Робиньо, который на данный момент отбывает наказание по обвинению в изнасиловании девушки, узнал в тюрьме от адвокатов об агрессии вингера «Сантоса» Неймара по отношению к его сыну Робиньо-младшему.

Как сообщает Planeta do Futebol в социальной сети Х, Робиньо не хочет, чтобы дело закончилось просто извинениями. Он возмущён, так как ожидал, что Неймар будет для Робиньо-младшего «крёстным отцом» на тренировках. Робиньо хочет, чтобы были опубликованы видеозаписи тренировок, и чтобы Неймара оштрафовали.

Отмечается, что Робиньо-младший уже принял извинения Неймара. Однако, в силу пожеланий отца, дело, скорее всего, продолжится и получит новые повороты.

Напомним, 34‑летний нападающий подставил подножку 18-летнему полузащитнику, после чего у них завязалась словесная перепалка. Неймар рассердился и посчитал, что к нему проявили неуважение, после того как молодой футболист обыграл его и отреагировал на просьбу форварда быть «помедленнее». После этого между ними произошла потасовка, в ходе которой Неймар толкнул и даже ударил по лицу полузащитника. Позже появилась информация, что конфликт между игроками был улажен.