Кордоба: «Дзюба – отличный игрок. У меня огромное уважение к нему»
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в разговоре с «Матч ТВ» назвал форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу отличным футболистом.
В воскресенье «Краснодар» обыграл на выезде «Акрон» со счетом 1:0. Кордоба забил гол на 72‑й минуте и был признан лучшим игроком встречи.
— Каково было играть против Артема Дзюбы на поле?
— Дзюба — отличный игрок. У меня огромное уважение к нему.
— Впереди матч с «Динамо» в Кубке России. Реально ли выиграть два трофея?
— У нас будет мало времени, чтобы отдохнуть и подготовиться. Но это уже финальные матчи, поэтому мы будем бороться и делать свою работу, — сказал Кордоба «Матч ТВ».
В четверг «Краснодар» встретится с московским «Динамо» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России. 11 мая «быки» сыграют с «бело‑голубыми» в рамках 29‑го тура РПЛ. Команда Мурада Мусаева с 63 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.
