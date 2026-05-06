Экс-нападающий «Зенита» оценил состав «Краснодара» на матч с «Динамо»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин заявил «Матч ТВ», что «Краснодар» вряд ли выставит неоптимальный состав в кубковой встрече с московским «Динамо» ради чемпионской гонки.

«Краснодар» проведет ответную игру финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо» дома 7 мая. Первый матч завершился со счетом 0:0. Встреча между этими командами в 29‑м туре МИР РПЛ состоится 11 мая в Москве.

— Будет ли «Краснодар» ротировать состав в кубковом матче с «Динамо» с учетом борьбы за чемпионство?

— «Краснодару» и «Динамо» встречаться дважды подряд — сначала в Кубке, потом в чемпионате. Как правило, в такой ситуации выиграть два раза очень сложно. При этом уверен: если ты большая команда, если ты «Краснодар» и уже претендуешь на звание гранда нашего футбола, плюс действующий чемпион и хочешь прерывать гегемонию «Зенита» по всем фронтам, то не будешь жертвовать Кубком.

Ведь у «быков» есть возможность взять в этом сезоне два трофея, как это в свое время делал «Зенит». Только трус от такого откажется добровольно. Поэтому «Краснодар» с Галицким, Мусаевым, Кордобой, Сперцяном и всеми остальными от такой возможности не откажется — в обоих матчах будет играть сильнейшим составом. А жертвовать сейчас Кубком ради чемпионата — это после такого пути было бы очень глупо. Тем более в домашней встрече, — сказал Гасилин «Матч ТВ».

«Краснодар» с 63 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Зенит» на одно очко. «Динамо» находится на восьмом месте (39).

