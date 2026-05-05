РПЛ объявила номинантов на награду лучшему игроку месяца

Стали известны претенденты на приз лучшему футболисту апреля. Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала список игроков, которые будут претендовать на звание лучшего игрока месяца.

В число номинантов вошел нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин (4 гола в 5 матчах), полузащитники "Спартака" Эсекьель Барко (3 забитых мяча и голевая передача) и Роман Зобнин (2 гола и ассист), вингер самарских "Крыльев Советов" Иван Олейников (3 мяча в 5 играх), форвард "Краснодара" Джон Кордоба (2+1 по системе гол плюс пас), а также вратарь казанского "Рубина" Евгений Ставер (4 "сухих" матча).

Победитель будет определен по итогам трех голосований: легенд РПЛ, экспертов канала "Матч Премьер" и болельщиков.