Главный тренер «Баварии» Компани поделился ожиданиями от ответного матча ЛЧ с «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» ответил, ожидает ли он такой же открытой игры, как в первой встрече. Тот матч завершился победой французского клуба со счётом 5:4. Вторая игра состоится завтра, 6 мая, в Мюнхене.

«Это всегда зависит от команд. Если одна из них решит отступить и больше обороняться, то в игре могут быть более спокойные фазы. Трудно представить, что какая-либо из команд изменит то, что привело их сюда в первую очередь. Мы играем дома, хотим победить и сделаем для этого всё. Наша миссия — выигрывать матчи. У нас есть идеи, которые, как мы считаем, помогают нам в этом. Речь только о том. Мы показали, что можем выигрывать много матчей, «ПСЖ» тоже это показал. В итоге, чтобы выиграть, нужно забить на один гол больше, чем соперник. Если вы можете сделать это, не пропуская — это лучшее, что может случиться», — приводит слова Компани Bayern & Germany в социальной сети Х.