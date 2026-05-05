В Египте объяснили, почему игра со сборной России пройдёт в Каире

Сотрудник Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар дал свой комментарий по поводу места проведения товарищеского матча между сборными России и Египта.

«Это была инициатива и приглашение нашей стороны. Может быть, в будущем мы проведём ещё один матч в Москве» - заявил Эль-Аттар.

Товарищеский матч между сборными Египта и России состоится 28 мая 2026 года в Каире. Игра пройдёт на стадионе «Миср», который был открыт в марте 2024 года и вмещает около 94 тысяч зрителей. Сборная Египта — участница чемпионата мира 2026 года в Северной Америке. На турнире в июне египтяне сыграют в группе против сборных Бельгии, Ирана и Новой Зеландии. В апреле 2026 года сообщалось, что вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, получивший травму в матче АПЛ, вряд ли примет участие в игре, хотя египетская сторона выражала надежду на его появление на поле.

Это будет одна из трёх товарищеских игр сборной России в конце мая — начале июня 2026 года. После игры с Египтом россияне встретятся с командами Буркина-Фасо (5 июня в Волгограде) и Тринидада и Тобаго (9 июня в Калининграде).

Ранее сборные Египта и России встречались в рамках чемпионата мира 2018 года, где Россия одержала победу со счётом 3:1. Также в сентябре 2023 года российская национальная команда провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (результаты — 1:1 и 1:2).