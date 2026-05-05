Компани высказался о подготовке к возможной серии пенальти с ПСЖ

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» высказался о подготовке к возможной серии пенальти. Первая встреча между командами завершилась победой французского клуба со счётом 5:4. Вторая игра состоится завтра, 6 мая, в Мюнхене.

«Конечно, у нас есть список и порядок исполнителей пенальти. Но мы не заставим ни одного игрока бить пенальти, если он не хочет или чувствует себя неважно. Однако эта тема уже обсуждалась три месяца назад перед матчами Кубка Германии. Это часть каждой тренировочной сессии во второй половине сезона, поэтому завтра это не будет спонтанным, если мы до этого дойдём», — приводит слова Компани Bayern & Germany в социальной сети Х.