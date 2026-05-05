«Барселона» может купить нападающего ПСЖ вместо Педро из «Челси»

«Барселона» добавила в список потенциальных трансферов нападающего «ПСЖ» Гонсалу Рамуша после того, как «Челси» проинформировал о нежелании продавать форварда Жоао Педро. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, французский клуб готов отпустить 24-летнего футболиста, который разочарован своей ролью запасного. Подчёркивается, что «Барселона» может побороться с «Челси» за подписание португальского нападающего.

В нынешнем сезоне Рамуш принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.