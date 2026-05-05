Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Майли пропустит остаток сезона из-за травмы

Полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» Льюис Майли из-за повреждения не сыграет в заключительных матчах команды в нынешнем сезоне. Об этом сообщается в соцсетях клуба.

Из-за перелома малоберцовой кости, которую игрок получил во время тренировки во вторник, хавбек пропустит матчи с «Ноттингем Форест» (10 мая на выезде), «Вест Хэм Юнайтед» (17 мая дома) и «Фулхэмом» (24 мая на выезде). В среду Майли пройдёт медицинское обследование, после чего начнёт процесс восстановления под руководством специалистов.

В 34 матчах нынешнего клубного сезона Льюис Майли забил три гола и отдал четыре результативные передачи.