«Спартак» во всем выглядит сильнее ЦСКА». Первак о финале Пути регионов

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Первак назвал красно-белых фаворитом сегодняшнего финала Пути регионов против ЦСКА в Фонбет Кубке России.

Первак: «Спартак» во всем выглядит сильнее ЦСКА
«Считаю, что «Спартак» — фаворит в матче с ЦСКА. Команда сейчас очень хорошо и целенаправленно работает. «Спартак» по составу, по игре и во всем остальном выглядит сильнее ЦСКА. Проигрыш «Крыльям Советов» (1:2) вообще не имеет никакого значения. Такие игры бывают, когда не все складывается. Нужно понимать, что «Крыльям» тоже очень нужны были эти три очка», — сказал Первак.
