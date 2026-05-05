Экс-игрок Гасилин посоветовал ЦСКА назвать Игнашевича главным тренером

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин заявил «Матч ТВ», что пригласил бы Сергея Игнашевича на пост главного тренера ЦСКА, если бы был спортивным директором московского клуба.

В понедельник армейцы объявили об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера команды по соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера «красно‑синих» назначен Дмитрий Игдисамов.

Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год. Последним его клубом в тренерской карьере была «Балтика», которую он покинул летом 2024‑го.

— Видите ли вы российского тренера в ЦСКА?

— Я вообще в целом за наших специалистов, за наш тренерский цех. Не понимаю, зачем тогда работает академия РФС и зачем мы всё это делаем… В Европе очень редко работают иностранные специалисты, если они неконкурентоспособны. В той же Германии немецкие тренеры работают, а мы у себя не любим наших специалистов, хотя у нас есть выдающиеся игроки, люди, которые потом прошли уже подготовку, показали результат.

Кто условно может подойти армейцам? Легенда ЦСКА Игнашевич. Да, он вылетел с «Балтикой», но он вылетел с тем составом, с которым можно вылететь. Его команда играла в прессинг, у него было современное видение, его команда дошла до финала Кубка, определенный результат он показал. Сергей Николаевич что сейчас делает? Играет в падел… А он должен тренировать!

Игнашевич — один из примеров. У нас много титулованных специалистов: Семак, Семин, Газзаев, Слуцкий. Были, конечно, и иностранные тренеры, которые оставили весомый след в нашей истории: Дик Адвокат, Лучано Спаллетти — но это большие и классные тренеры, которые много где поработали. Посмотрите на Манчини — сборная Италии, «Манчестер Сити», вот это уровень. А когда мы привозим средних тренеров, меня это дико бесит! Когда мы не берем свои кадры, а привозим среднего тренера… Я хочу, чтобы в нашем футболе работали российские тренеры! Они состоятельные, конкурентоспособные, а мы даже шанса им не даем… Ахметзянов плохой тренер? Посмотрите, как его играет «Оренбург»! Дали шанс молодому специалисту! Спасибо большое!

— Если бы решение по новому тренеру армейцев зависело от вас, вы бы назначили Игнашевича?

— Я сейчас обучаюсь в РФС на футбольном менеджменте. Думаю, если бы даже сейчас поставили Игнашевича, это была бы такая эмоциональная встряска для футболистов, которые очень хорошие уровня! Он мог бы на дерби их собрать и выиграть Кубок, тем самым получить доверие. Надо детальнее подходить к этому вопросу. Если бы прям сейчас, я бы сделал какой‑то пул специалистов. Это не краткосрочный ответ. Есть тот же Слуцкий, у которого сейчас в Китае два поражения подряд. Может, Леонид Викторович тоже хочет вернуться в наш футбол… Игнашевич просто как яркий пример, который сейчас свободен. Если бы я сейчас был спортивным директором ЦСКА, пригласил бы главным тренером Игнашевича. Если бы мне дали шанс, я бы позвал его до конца сезона, — сказал Гасилин «Матч ТВ».

В среду ЦСКА сыграет с московским «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России, начало — в 20:00.

