Тьерри Анри: «Месси и Роналду сделали друг друга лучше – как Надаль и Федерер, Прост и Сенна. Они в своей собственной лиге. Почему люди хотят их разделить, если можно наслаждаться обоими?»
Тьерри Анри не захотел выбирать между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
«Выделять кого-то из них – это ошибка. Почему люди хотят их разделить, если можно наслаждаться обоими? Конечно, я играл с Лео и по сентиментальным причинам предпочитаю его, но именно поэтому я никогда не буду выступать против Криштиану. Оба они на другом футбольном уровне. Они с другой планеты. Они сделали друг друга лучше – как Надаль и Федерер, Прост и Сенна и другие великие соперники в истории спорта. Криш и Лео находятся в своей собственной лиге», – сказал экс-нападающий «Барселоны».
