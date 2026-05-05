У Соболева остался год по контракту с «Зенитом». Надо ли его продлевать уже сейчас?

Александр Соболев тащит «Зенит» к чемпионству как может. Да и сам «Зенит», кажется, играет на 29-летнего форварда, веря в его внезапно раскрывшиеся бомбардирские способности.

Так или иначе, результат есть. Сейчас Соболев работает не только на пользу команде, но и на свой контракт, который истекает следующим летом.

Стоит ли его продлевать? Давайте разбираться.

Почему Соболев заслужил продление контракта

На весеннем отрезке чемпионата Соболев – лучший бомбардир «Зенита». В 10 матчах РПЛ после зимней паузы Александр отличился шесть раз. Больше него весной в чемпионате забил только колумбиец Джон Кордоба из «Краснодара» (восемь).

Из 16 голов на всю команду шесть – за авторством «плохого мальчика». В одном случае, в матче с «Крыльями Советов» 4 апреля, без гола Соболева «Зенит» потенциально бы сыграл вничью, потеряв важные два очка в чемпионской гонке. Так что вклад Соболева в весенние результаты «Зенита» очевиден.

Второй немаловажный момент – Соболев раскрылся благодаря дополнительной мотивации. Зимой «Зенит» арендовал у саудовского «Аль-Насра» колумбийского нападающего Джона Дурана. Видимо, не для того, чтобы Дуран забивал, а для того, чтобы Соболев заново раскрылся и вернул себе голевое чутье.

В этом ли дело или нет – уже не так важно. Но такая логическая связь выглядит вполне резонной. Возможно, этой арендой «Зенит» и вправду хотел замотивировать Соболева, чтобы тот не расслаблялся из-за кажущегося отсутствия конкуренции после ухода Лусиано и Матео Кассьерры. Все-таки Александр в клубе – на длительном контракте, и в интересах клуба, чтобы игрок отрабатывал его по полной до самого конца.

Почему Соболев не заслужил продление контракта

Несмотря на хорошую результативность Соболева весной нет уверенности в том, что теперь так будет всегда. Возможно, сейчас это не более, чем удачно стечение обстоятельств – и отсутствие достойного конкурента, и местами прагматичный стиль игры, и внутреннее эмоциональное состояние.

Что Соболеву мешало грызться за место в стартовом составе, когда его конкурентами были Лусиано и Кассьерра? Ничего. Но он этого не делал.

Летом «Зенит» наверняка выйдет на рынок в поисках центрфорварда. Дурана вернут обратно в Саудовскую Аравию – он не заслужил выкупа, да еще и при таких внушительных финансовых вводных. И тогда «Зенит» останется с одним Соболевым. Так нельзя – это огромный риск. Во-первых, Александру не будет замены на случай травмы, дисквалификации или банальной ротации, а во-вторых, Соболев может подсдуться в отсутствие конкурента на позиции.

Не исключено, что летом «Зенит» поборется за Дмитрия Воробьева. 28-летний нападающий «Локомотива» кажется более объемным и разнообразным по функционалу, чем Соболев, играет с двух ног и хорош в подыгрыше.

А еще Воробьев чуть более результативнее Соболева в нынешнем сезоне:

По слухам, «Зенит» уже давно наблюдает за Воробьевым. А в апреле «Чемпионат» сообщал, что Дмитрий отказался продлевать действующий контракт с «Локо». За год до истечения срока соглашения «Зенит» может сэкономить при покупке Воробьева и получить качественного, забивного форварда с российским паспортом под ужесточение лимита на легионеров. Тогда и острой необходимости в продлении Соболева не будет. Проиграет конкуренцию и не захочет сидеть на лавке – до свидания.

К тому же, в трехлетнем контракте Соболева, подписанного им в августе 2024 года, есть опция продления еще на один сезон, о чем сообщал официальный сайт «Зенита». Если клуб и игрок договорятся об ее активации, контракт Соболева с сине-бело-голубыми закончится только летом 2028 года. «Зениту» это ничего не будет стоить, а потому – клуб ничего не теряет. Напротив, обретает защиту от возможного ухода к конкурентам за дешево или бесплатно.

Хотя, есть ли вообще эти конкуренты? За последнее время не было ни одного слуха о том, что топ-клубы РПЛ охотятся за Соболевым. Когда Александр был не в лучшей игровой форме, слухи отправляли его в клубы из нижней части таблицы. Сейчас Соболеву точно нет смысла туда идти, а условному «Краснодару», «Локомотиву», ЦСКА, «Спартаку» или «Динамо» он не нужен. В таком случае ему проще остаться в «Зените» до конца контракта, но не продлевать его без опции. И уйти в свободное плавание в 31 год.