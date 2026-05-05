«Тоттенхэм» хочет продлить контракт с Вушковичем

«Тоттенхэм Хотспур» хочет предложить новый контракт защитнику Луке Вушковичу, который на правах аренды выступает за «Гамбург». Об этом сообщает The Sun.

Ряд европейских топ-клубов следит за выступлениями защитника, однако «шпоры» ценят хорвата и хотят сохранить его в команде. Технический директор «Тоттенхэма» Йохан Ланге уже посетил Гамбург и провёл переговоры с Вушковичем. Ожидается, что в случае пролонгации сотрудничества зарплата защитника ощутимо увеличится.

В 28 матчах текущего клубного сезона Вушкович забил пять голов и отдал одну голевую передачу. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет € 60 млн.