Бекхэм считает, что «Атлетико» заслуживал пенальти против «Арсенала»: «Фола на Габриэле не было, боже. Калафьори фолил!»
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм оценил спорный эпизод в матче «Арсенала» и «Атлетико».
Мадридская команда уступила лондонской на выезде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (0:1, первая игра – 1:1). На 56-й минуте форвард гостей Антуан Гризманн пробил по воротам соперника из пределов штрафной площади – Давид Райя отбил мяч. Марк Пубиль пытался сыграть на добивании и столкнулся с защитником Габриэлом Магальяэсом. После этого Гризманн пытался вновь завладеть мячом, но ему на ногу наступил Риккардо Калафьори. Главный арбитр игры Даниэль Зиберт усмотрел в этом эпизоде фол в атаке со стороны Пубиля.
В своем шоу Beckham & Friends Дэвид утверждал, что фола на Габриэле не было, а значит, «Атлетико» должен был получить пенальти.
«О, боже. О, это не фол. Это не фол. Это [действие Калафьори] – фол! Да! На Габриэле не было фола», – заявил Бекхэм.
Актер Том Хиддлстон, приглашенный в шоу, утверждал, что фол на Гризманне был «тем же самым движением», что и фол на Эберечи Эзе, который не был зафиксирован в первом матче.
На это Бекхэм ответил:
«Ну, я не думаю, что это был пенальти. Я не думаю, что он его коснулся».
