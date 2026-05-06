Тренер «Атлетико» и спортивный директор «Арсенала» устроили потасовку

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне и спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта оказались в центре конфликта во время ответного полуфинального матча Лига чемпионов УЕФА.

В концовке встречи при счете 1:0 в пользу лондонцев Берта эмоционально спорил с резервным арбитром из-за добавленного времени. Это вызвало недовольство Симеоне, который толкнул итальянца.

После этого на бровке началась потасовка с участием представителей обеих команд.

Примечательно, что ранее Берта долгое время работал именно в «Атлетико»: с 2017 по 2025 год он занимал пост спортивного директора, а до этого три года был техническим директором клуба.

По итогам двух матчей «Арсенал» (1:1, 1:0) вышел в финал турнира, где сыграет с победителем пары «ПСЖ» — «Бавария». Финал пройдет 30 мая в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».