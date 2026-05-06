«Постараемся навязать им свой план игры». Заир-Эмери — о матче с «Баварией» в ЛЧ

Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«Думаю, нам придётся делать то же, что и в первом матче. Мы хорошо оборонялись, но всё равно пропустили четыре мяча. Нам нужно будет обороняться выше на их половине поля. Нам придётся играть в два, а то и в три раза плотнее, и все должны будут выложиться по полной. Мы постараемся навязать им свой план игры, прессинговать, как делаем в каждом матче, и отбирать как можно больше мячей», — приводит слова Заира-Эмери официальный сайт клуба.

В первом полуфинальном матче между командами победу одержал парижский клуб со счётом 5:4.